Sergio García torna a la llista de l'Espanyol per buscar el triomf a Las Palmas

L'Espanyol buscarà una victòria aquesta tarda (18.30 h) davant Las Palmas per sortir d'aquesta ratxa negativa que travessa. Els de Quique Sánchez Flores només han aconseguit tres dels últims quinze punts, i són l'únic equip de Primera divisió que encara no ha guanyat a domicili. Sergio García i Javi López tornen d'una lesió. El central David López haurà de jugar amb màscara després de patir una fractura nasal en l'últim partit davant el Girona. Per la seva banda, Las Palmas també passa per un moment delicat, i la derrota la setmana passada davant l'Alabés (2-0), l'ha tornat a l'última posició de la classificació.