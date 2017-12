Villar convoca una roda de premsa per demà a Madrid

Ángel María Villar, suspès com a president de la Federació Espanyola de Futbol per la seva presumpta implicació en el cas Soule, parlarà demà en una roda de premsa que portarà a terme en un hotel de Madrid. La compareixença es produirà després que hagi transcendit que la FIFA podria deixar Espanya sense Mundial per les injerències polítiques a la Federació Espanyola.