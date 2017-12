El Barça goleja i arriba al clàssic amb 11 punts més que el Madrid

El FC Barcelona va acomiadar el 2017 al Camp Nou amb una plàcida victòria, després de golejar un fluix Deportivo que va oferir poca resistència (4-0), la qual cosa li permet arribar al clàssic d'aquest proper cap de setmana al Bernabeu (dissabte, 13.00) amb onze punts d'avantatge sobre el Reial Madrid, que té un partit menys per la seva participació al Mundial de clubs.

Els blaugrana, que han augmentat el seu avantatge sobre el segon classificat a sis punts -ara és l'Atlètic de Madrid després de la derrota del València a Eibar-, no van haver de forçar la màquina davant un tímid Deportivo, que va ser un dels pitjors visitants que han jugat aquesta temporada al Camp Nou. Van resoldre els de Valverde amb dos gols en el primer temps i dos més en la segona, dos de Luis Suárez i dos més de Paulinho. Leo Messi es va quedar sense marcar i va signar una curiosa estadística, ja que va fallar un penal i va rematar tres vegades als pals de la porteria gallega.

Ernesto Valverde va planificar el partit pensant en el següent. Malgrat que el tècnic sempre tira de manual de tòpics i intenta convèncer que el partit immediat és l'important, ahir es va traslladar virtualment al Bernabeu i va deixar a la banqueta Sergio Busquets, que està a una groga de la suspensió. Rakitic va ser qui va jugar de migcampista i va trobar Iniesta, que tornava després d'una lesió, com a soci en la distribució. Les primeres ocasions van ser per als locals, totes capitalitzades per Leo Messi, menys un gol anul·lat a Luis Suárez per un fora de joc previ de Paco Alcácer (min.6).

L'escenari va variar amb la lesió d'Alcácer en el minut 20. Va entrar Aleix Vidal i Valverde va haver de refer el seu dibuix. Curiosament amb Vidal per la dreta, Luis Suárez entrant per l'esquerra i Leo Messi amb més espais pel centre, el Barça va tenir més ocasions de gol. Des de l'entrada d'Aleix Vidal, els blaugrana abans d'inaugurar el marcador, van tenir tres ocasions més de gol, totes elles molt ben resoltes pel porter Rubén, que va ser el millor del seu equip.

En el 27 va salvar un xut després de l'eslàlom de Messi, en el 28 una volea propera d'Aleix i en el 29, una rematada propera de l'argentí. En el 29, va arribar l'1-0, en una passada d'Iniesta sobre Messi, que arribant des d'enrere va regalar el gol a Luis Suárez (1-0).

El Deportivo es va estirar després del gol i el Barça es va trobar molt a gust en les transicions, amb les projeccions per les bandes de Jordi Alba, Sergi Roberto i Aleix Vidal. En una d'elles, Messi va rematar al travesser (min.37), en una altra l'argentí va tornar a rematar al pal i en el rebuig la va recollir Paulinho per marcar el 2-0 en el minut 41.

Abans del descans, els blaugrana van reclamar que Rubén va treure des de dins de la porteria una rematada de Luis Suárez que podia haver suposat el 3-0, resultat que sí es va fer realitat en la primera jugada del segon temps. Va ser en una acció que va néixer en una combinació entre Messi i Iniesta, la pilota va arribar a Aleix Vidal, Sergi Roberto es va projectar per la banda dreta i va posar la pilota a Luis Suárez, que va marcar el tercer gol en el 47.

Amb el partit resolt, Valverde va donar descans a Iniesta i va posar en joc André Gomes (min.55). El Dépor seguia sense profunditat i molts problemes en defensa. Cada recuperació del Barça era una acció de perill davant la porteria de Rubén i la sensació que el partit ja estava totalment liquidat.

Abans del final, Paulinho va marcar el 4-0 en el 75 i cinc minuts abans Messi no va superar Rubén des del punt de penal. El Barça, que va rematar vint vegades a porta, arribarà al millor moment al Bernabéu, amb onze punts d'avantatge i la possibilitat de liquidar pràcticament al seu màxim i etern rival de la lluita pel títol de la competició domèstica. A més, després de la derrota del València aquesta jornada contra el proper rival del Girona a la Lliga, l'Eibar, els d'Ernesto Valverde agafen sis punts de marge amb el segon classificat, fet que els permet arribar a la darrera jornada abans de l'aturada de Nadal, la del clàssic, reforçats.