Decepció del Peralada a Formentera

El Peralada va tancar la primera volta amb una dolorosa derrota a Formentera. Dolorosa per com es va produir i pels efectes a la classificació. L'equip entrenat per Arnau Sala, que al final del partit assegurava el duel el deixava «amb molt males sensacions», no va fer mèrits per sumar alguna cosa positiva de l'illa balear.

El fet que el Peralada no xutés entre pals fins al quart d'hora de la represa il·lustra el mal partit que van fer els gironins. I més, quan ben aviat, al minut 8, el Formentera va fer l'únic gol del partit. L'autor de la diana decisiva va ser el lateral Bonilla, que després d'una bona combinació amb un company va creuar molt bé la pilota davant la sortida del porter Gianni. El gol va fer mal els peraladencs davant un rival que arribava al partit molt marcat per les baixes però que tampoc va patir en excés per mantenir el resultat en els 82 minuts que encara restaven per disputar-se. «Alguns jugadors han aportat molt poc. Som el filial d'un equip de Primera Divisió i si els futbolistes no treuen les individualitats a Segona B és molt difícil que facin el pas. Hem de ser autocrítics i fer un pas endavant en aquesta faceta, no sempre es pot posar l'excusa del grup», va afirmar Arnau Sala exigint més responsabilitats i determinació als seus futbolises.

I és que l'únic xut entre pals del partit el va fer Paik, ja a la segona meitat, i que va atrapar sense cap dificultat el porter local Marcos. Poc després, una bona centrada de Cesc Clotet que no va trobar rematador va ser l'arribada més perillosa dels xampanyers, que tanquen l'any i la primera volta en zona de descens (17 punts).