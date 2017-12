La Jonquera s'endú un derbi contra el Farners igualat i amb polèmica

Un gol a les acaballes va donar la victòria al la Jonquera, que escurça distàncies amb el capdavant de la classifició. El Farners, malgrat encaixar la tercera derrota consecutiva, recupera les bones sensacions de jornades anteriors.

Va ser un partit on els locals van tenir més control de l'esfèrica, però que els selvatans van gaudir de millors ocasions per marcar. L'únic gol de l'enfrontament va ser obra d'Albert Moñino que, lliure de marca, va rematar una falta lateral lluny de l'abast de Blanquera. La jugada polèmica es va viure a la segona part, quan Albert va agafar de la samarreta Jose Martínez i el va fer caure dins l'àrea, però l'arbitre no va xiular penal.