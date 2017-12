La reacció de l'Olot arriba tard

Després d'una ratxa de cinc partits sense conèixer la derrota, finalment, i contra la seva voluntat, l'Olot va caure al camp de l'Elx. Això després d'una mala primera meitat, on els alacantins van fer els dos gols i els olotins van mostrar pocs símptomes en atac. En canvi, a la represa, els de Raúl Garrido han fet un pas endavant i van posar contra les cordes a un dels grans equips de la categoria per plantilla i per història, que ha acabat demanant l'hora davant els intents dels garrotxins per empatar.

Amb homes com Nino, Benja, Collantes, Javi Flores o Edu Albacar n'hi havia per espentar-se. Jugadors amb experiència al futbol professional que ahir jugaven contra un modest Olot, que va plantar cara fins al xiulet final de l'àrbitre. Això que al primer temps els de la Garrotxa es van complicar molt l'enfrontament. Els va costar agafar el ritme de joc i jugar en un estadi tan gran i imponent i això l'Elx ho va aprofitar. El conjunt alacantí dominava la pilota i tenia les arribades més perilloses, com un xut de Manuel que sortia fora per poc. El mateix protagonista aconseguiria obrir el marcador quan gairebé s'arribava a la mitja hora de partit. Manuel Sánchez aprofitava una pilota morta dins l'àrea per superar Ginard amb un potent xut. Les males notícies s'han acumulat amb el segon gol local, obra de Benja a cinc minuts per al descans.

A la represa, l'Olot va aconseguir repartir més la possessió de la pilota i gaudir de millors arribades a la porteria defensada per José Juan. Sobretot va ser Marc Mas el que més va insistir a trobar el camí de la porteria local, però ho va fer sense èxit. La més clara, un llançament de falta directa al minut 70 que José Juan va desviar amb una bona aturada. Vuit minuts després arribaria el gol que tornava a posar l'Olot al partit. Jordi Masó rematava al fons de la xarxa una pilota que venia rebotada d'un xut de Jose al travesser.

Els últims deu minuts es van fer molt llargs per a l'Elx i curts per a l'Olot. Amb la incertesa voltant en l'ambient del Martínez Valero, els gironins van inquietar la defensa il·licitana però no van tenir èxit en la seva persecució per empatar. Al final, derrota per la mínima davant un rival de categoria, que deixa l'Olot en descens i amb tota una volta per buscar la salvació.