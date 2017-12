Serie A El Milan perd al camp del penúltim (3-0)

El Milan de Gattuso no acaba d'arrencar i a falta de dos partits per acabar la primera volta està fora de les posicions que donen dret a jugar competició europea l'any vinent. Ahir els milanesos van perdre per un contundent 3 a 0 al camp del penúltim classificat, el Verona, que gràcies a la victòria se situa només a un punt de la permanència. Per altra banda, la Juventus segueix a un punt del líder, el Nàpols, després de guanyar al camp del Bolònia per 0 a 3 amb gols de Pjanic, Madzukic i Matuidi.