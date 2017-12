Victòria sense pietat de l'Uni

La diferència entre l'Spar Citylift Girona i el Quesos el Pastor de Zamora és immensa. Hi ha diferència entre el cinc inicial de les gironines i, encara molta més, entre les dues plantilles i les respectives profunditats de banqueta. Davant d´això, la feina de l´entrenador de l´equip més feble és buscar, o com a mínim intentar trobar, solucions per dissimular aquesta diferència. Però, entre buscar solucions i el que va fer ahir Lucas Fernández hi ha una gran diferència. Fernández va començar amb la seva millor jugadora, la pivot nord-americana Alisia Jenkins, a la banqueta, i jugant amb quatre «petites» i una sola interior: la veterana Gisela. Ni les seves pròpies jugadores es van creure l´invent del seu entrenador. El resultat va ser que l´inici del partit va ser un drama per a les castellanes. Abans d´acabar el primer quart, les gironines guanyaven per vint punts (20-3), Zamora s´havia passat més de cinc minuts sense anotar i l´ideòleg de tot plegat, Lucas Fernández, ja havia gastat dos temps morts. El partit estava resolt i només quedava per veure si Èric Surís aconseguiria que el seu equip no perdés la concentració per jugar els moltíssim minuts que encara faltaven.

Amb només nou jugadores –Astou Traoré ha viatjat al seu país, on divendres va rebre el premi de millor jugadora d´Àfrica–, Èric Surís va moure bé les peces per tal que els intents de reacció visitants es quedessin en això. En intents. Un 2+1 d´Ivezic va trencar un parcial de 20-0 de l´Uni (23-6), però el 25-10 del final del primer quart era pur maquillatge. La superioritat gironina havia estat molt més gran. Més semblant a la diferència de valoració que hi havia hagut entre els dos equips al final dels primers 10 minuts: 43 a 0. El partit va anar guanyant minuts al rellotge sense que hi hagués més història que l´enorme superioritat gironina (43-20 al descans i 66-34 al final del tercer quart) contra un equip on ni l´esperada motivació extra d´Ainhoa López li va servir per plantar. Ni ella, ni l´altra ex-Uni del Zamarat, la lituana Lina Pikciute, van demostrar res ahir a Fontajau. Al final, victòria gironina per gairebé 40 punts de diferència, 89-50, en un resultat que assegurava la condició de cap de sèrie a la Copa. Un altre objectiu que va caient. S´havia de passar ronda a l´Eurocup sent un dels vuit millor per estalviar-se una ronda, i es va aconseguir; ara es volia ser cap de sèrie a la Copa, i també ha estat possible. Cada vegada es van acostant més els partits decisius. Aquells en què el rival no serà el Quesos El Pastor de Zamora.