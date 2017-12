El central Ramis es lesiona i serà baixa per rebre demà passat el Girona a Ipurua

Malgrat el gran moment de forma pel qual travessa l'Eibar, la infermeria del club basc està força plena de jugadors. El darrer a caure, o en aquest cas a recaure ha estat Ivan Ramis. El central mallorquí estava a punt per reaparèixer dijous contra el Girona però aquesta cap de setmana va patir una distensió a l'adductor de la cama dreta. Ramis sortia d'una lesió muscular i Mendilibar confiava poder-ne disposar ja contra els gironins. La baixa de Ramis s'afegeix a les ja conegudes de Yoel, Pedro León, Fran Rico, Christian Rivera i David Juncà. El lateral esquerre alt-empordanès va patir una petita estrebada muscular fa quinze dies i en principi tot sembla indicar que no arribarà al partit de demà passat contra el seu exequip. Juncà va defensar la samarreta del Girona des del 2010 –en edat juvenil– fins al 2015 quan va fitxar per l'Elx. El descens administratiu dels il·licitans va fer que quedés lliure i s'incorporés sense traspàs a l'Eibar.