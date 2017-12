L'Espanyol presenta uns beneficis de 6,6 milions a la Junta d'Accionistes

L'Espanyol va presentar, a la seva Junta d'Accionistes celebrada a l'auditori de Cornellà, uns beneficis de 6,6 milions d'euros, xifra que suposa el seu segon any consecutiu amb beneficis. A més, el deute brut de l'entitat puja a 159,1 milions d'euros i el net es queda en 115. El fons de maniobra s'ha reduït i ha passat de 43 a 17 milions, mentre que els ingressos han crescut un tretze per cent, de 68 a 76 milions. El club va destacar, a més, l'estat dels deutes de l'entitat, ja que aquest mes el deute amb Hisenda ha quedat solucionat. De juny del 2015 fins a final d'aquell any van pagar 50 milions i de gener del 2016 fins ara, més de 40. El president de l'Espanyol, Chen Yansheng, va assegurar que l'entitat té «solidesa a nivell de tresoreria, i crec que és una cosa que no es valora prou». El dirigent xinès va afirmar que l'estabilitat dels comptes és clau per evolucionar també futbolísticament.