Lloret acollirà al febrer la nova edició de la Copa del Rei d'hoquei

El Pavelló Municipal d'Esports de Lloret de Mar acollirà la propera edició de la Copa del Rei d'hoquei sobre patins. El municipi selvatà, que ja va ser l'escenari d'aquesta competició els anys 2006 i 2010, tornarà a convertir-se en la capital del millor hoquei sobre patins del món.

El torneig es disputarà del 22 al 25 de febrer i comptarà amb la presència dels set millors classificats de la primera volta i el CH Lloret Vila Esportiva, en qualitat d'amfitrió. Properament s'informarà tant de la retransmissió televisiva de l'esdeveniment com del dia en què es realitzarà el sorteig dels encreuaments de quarts de final. A banda del Lloret, ja classificat, el Citylift Girona (setè) encara té aspiracions de classificar-s'hi, quan falten dues jornades per acabar la primera volta i, per tant, es faci el tall. Els de Ramon Benito han de jugar contra Lloret i Vendrell.