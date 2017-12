Messi: «Si guanyem al Bernabéu tindrem un avantatge important»

Els jugadors del Barcelona Lionel Messi i Andrés Iniesta, el davanter del Celta Iago Aspas i el porter de l'Atlètic de Madrid Jan Oblak van ser ahir els principals protagonistes dels Premis Marca de Futbol de la temporada 2016-17, la gala dels quals es va celebrar al Convent dels Àngels de la capital catalana.

El davanter del Barcelona Lionel Messi, que va rebre el Trofeu Pitxitxi i el Trofeu Alfredo Di Stéfano, al màxim golejador i al millor jugador de la Lliga espanyola respectivament, va apuntar que el seu objectiu no ha estat mai aconseguir premis individuals «sinó el nombre més alt de títols possible». «Com sempre dic, si arriben premis individuals, benvinguts siguin, però el meu objectiu principal és lluitar per tots els títols», va declarar durant la gala dels premis Marca del Futbol, celebrada a Barcelona

Aquesta és la quarta vegada que Messi guanya el Pitxitxi -la temporada passada va ser el màxim realitzador de LaLiga Santander amb 37 dianes- i la cinquena que s'emporta el Trofeu Alfredo Di Stéfano.

«Com ja vaig dir en el lliurament de la Bota d'Or (també la quarta de la seva carrera), vull dedicar-lo al vestidor», va afirmar l'astre argentí. Messi, que ja suma catorze gols aquesta temporada, tindrà l'oportunitat d'augmentar el compte dissabte que ve al Bernabéu, encara que va voler restar transcendència al clàssic.

«És un partit especial pel que significa, perquè és contra el Reial Madrid i al seu camp. Guanyant li trauríem una distància important (14 punts), però els segons no són ells, sinó l'Atlètic de Madrid. Però més enllà que quedaria molta Lliga, seria bonic acomiadar l'any amb una victòria», va comentar.

Preguntat si per a aquest 2018 somia amb una final Argentina-Espanya a la Copa del Món de Rússia, Leo Messi va indicar que no sap «si aquesta seria la final somiada», però que per a ell «seria increïble tornar a jugar una final del Mundial i aconseguir guanyar-la». «Tant de bo es doni, però primer hem de passar la fase de grups, que tenim un grup complicat (els seus rivals seran Islàndia, Croàcia i Nigèria), i a veure després com va tot», va dir.

A Segona Divisió, el Trofeu Pitxitxi i el Trofeu Zarra van ser per a Joselu, pels 23 gols que va marcar amb el Lugo; el Trofeu Zamora, per a Raúl Fernández, que només en va encaixar 22 amb el Llevant; el Trofeu Miguel Muñoz, a Juan Ramón López Muñiz, que va aconseguir l'ascens amb el Llevant; i el Trofeu Guruceta per al col·legiat Adrián Cordero Vega.