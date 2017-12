Molt per millorar a Segona B

La Segona B d'aquesta temporada obria amb l'al·licient de veure-hi tres representants gironins (Llagostera, Olot i Peralada), una fita inèdita des de la campanya 2003/04 (Girona, Palamós i Figueres), però arribats a l'equador del campionat, les expectatives no s'estan complint. Garrotxins i empordanesos ocupen zona de descens, mentre que els blaugrana són l'equip que ara mateix marca la permanència. Llagostera, Olot i Peralada han estat tota la primera volta lluitant a baix i sense trobar aquella continuïtat necessària per sortir-ne. L'únic consol és que a pesar dels mals números que presenten, i de la necessitat d'haver de fer una segona volta d'alt nivell per salvar-se, cap dels tres està despenjat.

El Llagostera, després de la fluixa temporada passada, va revolucionar a fons la plantilla, sota la direcció d'Òscar Álvarez. A més, abandonava Palamós per tornar al Municipal del poble, allà on va començar a gestar els seus grans èxits i va celebrar l'ascens a Segona A. Res ha servit per reactivar l'equip. Amb 19 punts és quinzè, un per sobre el Balears, que està en promoció de descens, i dos més que el Peralada, que seria el primer que baixaria directe. Dos triomfs seguits contra Balears i Saguntí semblaven disparar cap amunt els blaugranes, però han encaixat dues derrotes seguides per tancar l'any (Ontinyent i Hèrcules) i continuen sense fer el pas endavant definitiu.

El Peralada, convertit en filial del Girona des de la temporada passada, té 17 punts i és quart per la cua. Té la salvació a dos punts i la promoció, a un. A l'estiu es va formar un bloc amb fitxatges forasters però amb potencial, com Kevin Soni, Andzouana o els uruguaians Maxi Villa i Romero, que ja han tastat el primer equip i, en el cas de Maxi i Bambo Diaby fins i tot hi ha debutat en Copa del Rei al camp del Llevant. A la banqueta hi segueix Arnau Sala. Els triomfs contra el Llagostera i l'Alcoià van semblar revifar l'equip, però després de sumar només un punt dels últims onze, han acabat la primera volta en descens.

L'Olot, amb 15 punts, és a 4 de la salvació. Ja ha fet el canvi a la banqueta, amb l'arribada de Raúl Garrido per rellevar Martín Posse. El tècnic valencià va enllaçar quatre empats, fa dues jornades va aconseguir el primer triomf superant el Lleida i diumenge va perdre a Elx el primer partit. La permanència requerirà doblar a la segona volta el nombre de punts aconseguit en la primera, en què només ha guanyat dos partits.