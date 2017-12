Villar diu que l'amenaça de la FIFA d'excloure Espanya és real

Ángel María Villar, suspès com a president de la Federació Espanyola de Futbol (RFEF) durant un any va assegurar ahir que «el Consell Superior d'Esports és l'únic responsable que Espanya es pugui quedar sense Mundial perquè incompleix la normativa de la Federació Internacional». «La FIFA no està sol·licitant que un estat sobirà incompleixi les seves lleis com s'argumenta, només està complint els seus estatuts i reglament. Ens hauríem de preguntar per què conflictes d'aquesta naturalesa no es donen en altres països del nostre entorn com Alemanya, França, Itàlia, Anglaterra o Alemanya», va assenyalar.

Villar, que va comparèixer en un hotel de Madrid per desmentir «de manera categòrica i absoluta» qualsevol influència seva en el fet que la FIFA pugui prendre mesures sancionadores contra Espanya per ingerència governamental, va assegurar que «els poders públics dels altres estats respecten escrupolosament l'autonomia de les federacions». La seva suspensió temporal per part de la comissió directiva del CSD o la pretensió de José Ramon Lete, president del Consell, que s'anul·lin les eleccions a l'Assemblea General són algunes de les ingerències del Govern que no agraden a la FIFA, segons Villar.

L'exdirigent federatiu va dir, amb ironia, que si torna a ocupar la presidència de l'organisme citarà Mariano Rajoy perquè sigui auxiliar de Lopetegui, el seleccionador espanyol. «El president del Govern va fer l'altre dia unes declaracions meravelloses. Jo sé que el president del Govern és molt capaç però m'ha sorprès que sàpiga de tot. Si torno a ser president de la RFEF, i estic en això, el citaré perquè sigui auxiliar de Lopetegui», va afirmar en relació amb l'afirmació de Rajoy que estava segur que Espanya podria anar al Mundial i que, a més, el guanyaria.