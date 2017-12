Arnau Sala deixa el Peralada i se'n va amb Raül Agné a la 2a divisió xinesa

Arnau Sala va dirigir diumenge passat a Formentera el seu darrer partit com a entrenador del Peralada. El tècnic de Sant Fruitós de Bages deixa el club alt-empordanès per incorporar-se al Nei Mongol Zhongyou de la segona divisó xinesa, on farà tàndem a la banqueta amb Raül Agné. Arnau ja es va acomiadar ahir de la plantilla per encetar la seva primera etapa a l'estranger. La mala trajectòria de l'equip i algun distanciament amb el Girona ha provocat que el tècnic no s'ho hagi pensat gaire a l'hora d'acceptar la proposta d'Agné per tornar a ser el seu segon. D'aquesta manera, Arnau i Agné reeditaran la parella que van formar en la seva etapa al Girona (2007-09), amb qui van ascendir a Segona Divisió A i al Recreativo de Huelva (09-10). A l'espera que avui el Peralada faci oficial la seva sortida del club, Arnau ho té tot a punt per fer les maletes cap a la Xina i començar una nova aventura. El Nei Mongol Zhongyou va finalitzar la temporada passada en la desena posició de la segona categoria del futbol xinès.

Amb l'adeu d'Arnau Sala el Peralada té la missió ara de trobar un relleu adequat per intentar capgirar una dinàmica negativa de resultats que l'han dut a acabar la primera volta en posicions de descens amb només 17 punts. A més a més, el fet d'haver sumat 1 punt dels últims 15 en joc ha complicat encara més la situació del filial del Girona. Els alt-empordanesos són actualment dissetens amb 17 punts, a un punt de l'Atlètic Balears, que ocupa la plaça de promoció de descens i a dos del Llagostera, l'equip que marca la permanència amb 19. La sortida d'Arnau no necessàriament comportarà també l'adeu del fins ara segon entrenador del Peralada, Xavi Punsí, que haurà d'analitzar l'escenari que se li planteja des del club. El membre de l'àrea esportiva del Girona i responsable tècnic del Peralada, Ivan Hammouch serà l'encarregat d'escollir el nou entrenador de l'equip, que s'estrenaria al camp del líder, Mallorca, passat Reis.

Arnau Sala va arribar al Peralada l'estiu del 2015 després d'haver dirigit el Figueres, el Girona B i l'Olot. Amb els altempordanesos va disputar la temporada passada el play-off d'ascens a Segona B caiguent en l'última eliminatòria contra el Rápido de Bouzas gallec. Tot i el disgust, el Girona va comprar la plaça del Gavà a l'estiu i el Peralada va ascendir als despatxos. Abans d'iniciar la seva carrera com a entrenador en solitari, Arnau Sala va ser el segon de Raül Agné al Girona (2007-09) i al Recreativo de Huelva (09-10). Com a futbolista va jugar al Manlleu, Figueres, Còrdova, Girona i Peralada.