Chen Yansheng aposta per renovar Pau

El president de l'Espanyol, Chen Yansheng, va dir ahir al RCDE Stadium que el club treballa amb insistència per renovar el porter gironí Pau López, que acaba contracte aquest 30 de juny. El dirigent blanc-i-blau va destacar que la política del club és clara respecte a apuntalar la plantilla: «L'entitat sempre farà el màxim esforç per retenir els millors jugadors. Això va per tots els futbolistes, especialment per al planter». Chen Yansheng considera que en el cas de Pau López «estem actuant molt proactivament des de fa mesos». Les dues parts mantenen converses per arribar a un acord i han mostrat la seva predisposició per allargar el vincle.

D'una altra banda, el president va valorar les paraules del tècnic, Quique Sánchez Flores, en les que lamentava que fos ell qui hagués de donar la cara i explicar el projecte: «Estem en part d'acord en allò que va dir el Quique i farem millor aquest treball de representació».

El president de l'Espanyol també va valorar en la roda de premsa de balanç anual que «la Champions sempre ha estat i serà l'objectiu de l'entitat, per la qual cosa farem el millor per aconseguir-ho». Va qualificar amb un «6» l'any 2017 en clau espanyolista.

El dirigent va afegir que en l'esport «hi ha molts factors imprevisibles, però intentarem seguir avançant». Chen va admetre que, amb més de mitja lliga per jugar, els resultats no són els esperats «però persistirem».