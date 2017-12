El Salt Gimnàstic Club prepara una exhibició de cine per Nadal

Una imatge dels entrenaments per a l´espectacle.

Un any més i com és tradicional al Salt Gimnàstic Club, els gimnastes i l'equip tècnic del club preparen un espectacler per celebrar l'arribada de les festes de Nadal. L'acte tindrà lloc divendres i dissabte (dues sessions diàries) i consistirà en una exhibició nadalenca i inspirada en la pel·lícula de dibuixos animats La Bella i la Bèstia.

Un total de gairebé tres-cents gimnastes del club convertiran un any més la pista del club en un escenari de conte en el qual a través de diversos grups i categories transportaran el públic a aquest clàssic del cinema. L'espectacle explicarà la història amb senzillesa i donarà prioritat a activitats gimnàstiques que els participants han preparat i entrenat durant els últims dies.