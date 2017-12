Arnau Sala: «Sempre m'ha cridat l'atenció anar-me'n a l'estranger»

Girona i Peralada van oficialitzar ahir la sortida del tècnic del filial, Arnau Sala, per posar rumb cap a la segona divisió xinesa en una aventura compartida amb Raül Agné. La reedició del tàndem que va conduir el Girona a Segona A fa gairebé 10 anys ultima la incorporació al Nei Mongol Zhongyou, un projecte tan exòtic com engrescador a molts quilòmetres de distància de casa. «És una bona oportunitat, sempre m'ha cridat l'atenció anar-me'n a l'estranger, en aquest cas, a un país tan diferent com el nostre», explicava ahir el ja exentrenador de l'equip empordanès.

Arnau adverteix que l'acord encara no està totalment tancat, però que «quan va sortir aquesta opció ho vaig plantejar al Girona perquè no haver-ho fet hauria sigut egoista per part meva. Jo havia decidit acceptar-ho si sortia bé i el primer que havia de fer era desvincular-me del Peralada. Si al final no surt bé, mala sort». En aquest sentit va reflexionar que «hi ha inconvenients per solucionar, molts papers per omplir, però la predisposició és bona».

En els últims anys el futbol xinès ha atret nombrosos futbolistes i tècnics europeus. Arnau pensa que «la xinesa és una cultura diferent. Allà tenen els diners, els estadis, i les instal·lacions i pensen que el que els falten són els coneixements sobre futbol. Per això aposten per gent d'aquí». A pesar de tot no espera trobar-se un joc massa diferenciat del que es pot veure a les lligues espanyoles: «M'he enfrontat a l'equip que entrenava Jordi Vinyals i tampoc era tan diferent».

A l'hora de fer balanç de la seva estada a Peralada, va explicar que «em quedo amb el fet d'haver arribat a un club petit i humil i haver-lo deixat a Segona B i haver ajudat a l'acord de filiació amb el Girona. El Girona i el Peralada són casa meva, juntament amb el Figueres, són els clubs de la meva vida», va manifestar. A la banqueta dels empordanesos hi ha dirigit 101 partits, al costat de Xavi Punsí. Arnau havia arribat al Peralada l'estiu de 2015 després del seu pas per Figueres, Girona B i Olot. Abans havia sigut segon d'Agné al Girona (2007 a 2009) i al Recreativo de Huelva (2009-10).

El Girona ja ha començat a moure fils per trobar un substitut a Arnau a la banqueta del Peralada, que en la segona volta haurà de lluitar per evitar el descens a Tercera. Des de Montilivi tenen clar que posaran totes les eines necessàries per tal de salvar l'equip, entenent que per al projecte del Girona és necessari disposar d'un filial, com a mínim, a la categoria de bronze.