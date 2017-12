Barça i Madrid, pendents de Jordi Alba i Cristiano abans del clàssic

El Santiago Bernabéu acull dissabte al migdia (13.00) una autèntica traca per tancar l'any a la Lliga de Primera Divisió amb el clàssic entre Reial Madrid i Barça. Els dos «grans» del campionat tornen a veure's les cares en un duel on els blaugrana arriben líders, amb 11 punts de marge sobre els blancs, que tenen pendent el duel contra el Leganés. A tres dies del partit, el Barça està pendent de Jordi Alba, i el Madrid, de Cristiano Ronaldo. Cap va poder treballar ahir amb els seus companys i va exercitar-se al marge.

Els jugadors del Barcelona van tornar ahir a la feina per continuar preparant el clàssic. Alba i Arda Turan van ser els futbolistes que van exercitar-se fora del grup. Alba, a priori, té assegurat un lloc en l'onze titular de l'equip blaugrana, mentre que per al migcampista turc aquesta possibilitat és, en aquests moments, nul·la. Turan està buscant una sortida de l'entitat barcelonista en el mercat d'hivern.

Els qui no es van exercitar van ser els lesionats Samuel Umtiti i Paco Alcácer. Tampoc ho va fer Gerard Deulofeu, que es troba accelerant la seva recuperació de la distensió del lligament lateral intern del genoll esquerre per intentar arribar en condicions a dissabte. L'última visita del Barcelona a l'estadi del Reial Madrid va finalitzar amb un 2-3 favorable als blaugrana, amb gol de Messi en els últims compassos del partit.

A Madrid, mentretant, per segon dia consecutiu, Cristiano Ronaldo es va absentar del grup en l'entrenament dels de Zidane a Valdebebas, on va tornar el francès Karim Benzema, en perfectes condicions per disputar el clàssic del futbol espanyol. El Reial Madrid va completar el seu segon entrenament de preparació del decisiu duel de Lliga davant el Barcelona. A tres dies del clàssic la gran absència en els entrenaments segueix sent Cristiano Ronaldo, que no s'ha tornat a entrenar des de la conquesta del Mundial de Clubs. Va tornar a estar al marge del grup fent exercicis en solitari, tot i que el club no ha informat de quin problema pateix.

Zinedine Zidane va comptar amb els jugadors del planter Álvaro Tejero i els porters juvenils Moha i Diego Altube, en una sessió que, segons informa el web del club, va estar marcada per l'alta intensitat en l'esforç dels madridistes en el treball físic, que va precedir els exercicis de possessió i pressió més els partits en espais reduïts.