El Barça torna a perdre a casa amb xiulets i mocadorada al final del partit

El Barcelona va sumar la seva cinquena derrota consecutiva a l'Eurolliga, després d'un gran partit de l'Unicaja de Màlaga (83-90), que va aprofundir en la crisi de l'equip blaugrana i va aconseguir una victòria que li permet superar-lo a la classificació en finalitzar la jornada 13.

El Palau, que va estar del costat dels seus, va acabar mostrant la seva indignació al final del partit amb una considerable mocadorada i amb xiulets contra els jugadors, que van tornar a fer un partit de més a menys i que van finalitzar el xoc amb una imatge de bloqueig ja transmesa en ocasions anteriors.

Tots dos equips van fer una primera part alegre, però els locals es van tornar a veure penalitzats amb un marcador alt del rival, quelcom ja habitual. En aquesta ocasió, el mal moment dels blaugrana va arribar als tercer i quart parcials, en què hi va haver un gran protagonista, Nemanja Nedovic (26 punts), que va agafar el lideratge del seus per sotmetre un Barça que va entrar en l'intercanvi de cistelles però no va oferir res sòlid.