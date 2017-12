Dani Oliveras vol ser entre els 15 millors del Dakar

El pilot de motos de Vilablareix Dani Oliveras ja ho té tot a punt per afrontar el que serà el seu cinquè ral·li Dakar. Com ha fet en els darrers anys, disputarà la carrera amb l'equip Himoinsa, que ahir es va presentar a Madrid, format per quatre pilots més: Gerard Farrés (tercer en l'última edició), Iván Cervantes, Marc Solà i Rosa Romero. Oliveras partirà cap a Lima (Perú) el proper 1 de gener i assegura estar ben preparat per competir al ral·li més dur del món. «Estic content perquè ens hem entrenat molt al llarg de la temporada. Hem anat sovint al Marroc per entrenar navegació i factors que et pots trobar a la carrera».

El dia 4 de gener es faran les verificacions a Lima, el dia 5 hi haurà la presentació del Dakar i l'endemà ja es donarà el tret de sortida al ral·li amb una etapa de 30 quilòmetres i 14 dies per endavant. «El director esportiu del Dakar, Marc Coma, ens ha preparat una carrera molt divertida i també complicada a nivell de navegació i duresa. Serà el Dakar més difícil de les seves 40 edicions», confessa Oliveras.

Els primers cinc dies de carrera es caracteritzaran per zones amb molta sorra pel Perú. El pilot gironí, als comandaments d'una KTM, explica que «seran dies on trobarem perills i hi haurà avaries mecàniques. Hem de passar la primera setmana sense fer errors. Passats aquests cinc dies entrarem a Bolívia amb dues etapes d'altura on també influirà la navegació amb rius i pistes ràpides. A la baixada entrarem a l'Argentina, on s'acabarà de decidir la carrera amb etapes complicades per calor, navegació i dunes». La prova es tancarà el 20 de gener a Córdoba (Argentina).

L'objectiu de Dani Oliveras és acabar la carrera entre els 10 i els 15 primers. Assegura que lluitarà i intentarà fer cada etapa el millor possible per aconseguir-ho. Oliveras creu que serà un any en què entraran molts pilots en joc «hi ha participants molt bons en els diferents equips oficials i molts pilots tindran opcions de pujar al podi». En l'edició passada, el gironí va ser 19è.