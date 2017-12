Fernández admet que la primera volta del Palamós «no ha sigut positiva»

L'entrenador del Palamós, Vicenç Fernández, passa balanç de la primera volta de Lliga a Tercera i admet, com no podia ser d'una altra manera, que «la valoració no és positiva». Segons apunta el tècnic vidrerenc, «som conscients de les nostres limitacions i que la solució és treballar, treballar i treballar». El degà és 17è, té les places de descens a 2 punts i amb 37 gols encaixats és el segon equip que més en rep després del cuer Gavà (47). Fernández creu que «hem de ser més sòlids perquè hem encaixat massa gols». L'adaptació d'un nou cos tècnic que s'estrena a la categoria o el debut de fins a 16 cares noves, són alguns dels handicaps que estan passant factura a un Palamós que només ha celebrat quatre victòries. L'actual Palamós acumula menys punts que el de l'última vegada que es va patir un descens. En la temporada 2010-2011, els baix-empordanesos van finalitzar la primera volta amb 21 punts, ara en sumen 15, és a dir, 6 menys que aleshores.