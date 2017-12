De guanyador de la Christmas a formar l'equip de salvament

La Christmas Race de Palamós a vegades deixa històries curioses i sorprenents. El guanyador de l'any passat en classe Europa, el palafrugellenc Sergi Pérez, aquest any no competeix al damunt d'una embarcació de vela sinó que ho fa en una llanxa motora perquè treballa a salvament. És l'encarregat de donar un cop de mà o socórrer, si fos el cas, els regatistes que un any enrere eren els seus rivals.

Pérez, de 23 anys, l'any passat va quedar campió d'Espanya en la classe Europa a Cadis amb el CN Estartit i va dominar la Christmas de principi a fi. Ara fa una feina ben diferent. «Aquest any estic a salvament perquè faig d'entrenador al CV Palamós i no tenia gaire clar si competir o formar part de l'organització com a treballador», explica. El vigent campió en la classe Europa de la Christmas Race diu que la feina de salvament consta de «controlar que tothom estigui bé, que tots els vaixells estiguin a l'àrea que els pertoca i si en bolca algun ajudar-lo». El jove regatista de Palafrugell va començar a fer vela a Llafranc quan tenia 9 anys i després va apropar-se fins a Palamós per començar a navegar de manera més seriosa. L'any passat per motius econòmicsva deixar de navegar per treballar com a entrenador, tot i que espera que el parèntesi sigui breu i poder tornar a competir: «la vela és la meva passió, m'agrada molt».

La jornada d'ahir, per altra banda, va estar marcada i complicada pel fort vent de tramuntana i les onades de fins a dos metres. Alex Muscat es va posar líder a la classe Finn; Pere Ponsetí va dominar en Laser Radial; Eduard Ferrer/Carlos de Macqua en 420, i Marc Arrufat en Europe.