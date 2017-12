Una nova derrota del Las Palmas deixa el Girona 11 punts per sobre del descens

Una nova derrota del Las Palmas, davant el Getafe (2-0), va permetre al Girona continuar 11 punts per sobre del descens abans de jugar el seu partit d'avui contra l'Eibar. Per part seva, la Reial Societat va superar el Sevilla a Anoeta (3-1) en el partit de comiat de Carlos Vela, que va aconseguir un gol per arrodonir la victòria dels locals.