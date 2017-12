Christmas Race Decidida la Medal Race d'avui

La quarta jornada de la 42 Palamós-Christmas Race va servir per decidir les 10 tripulacions de les classes olímpiques que disputaran avui la Medal Race i en les no olímpiques per definir les primeres posicions de cara a la jornada final. Opten a la victòria Àlex Muscat i Joan Cardona en Finn, Jordi Xammar/Nico Rodríguez en 470 Masculí, i Bàrbara Cornudella/Sara López a 470 Femení.