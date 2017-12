Jordi Alba està recuperat i podrà jugar el clàssic

El defensa del Barcelona Jordi Alba va tornar a entrenar-se ahir juntament a la resta dels seus companys, després que dimecres fes feina específica al marge del grup. El lateral, per tant, estarà disponible per formar part demà de l'onze blaugrana contra el Reial Madrid, en el clàssic que els dos equips disputaran al Bernabéu. També es varen entrenar amb l'equip Rafinha Alcántara, que a principi de setmana va rebre l'alta mèdica després de superar una greu lesió de genoll, i Dembélé, tot i que aquest últim segueix de baixa i no jugarà el clàssic.