L'Olympiacos serà el rival de l'Uni en els setzens de final de l'Eurocup

El dijous 4 de gener, o el dia abans si el conjunt grec així ho decideix, l'Spar Citylift Girona jugarà a la pista de l'Olympiacos en l'anada dels setzens de final de l'Eurocup. El partit de tornada serà la setmana següent a Girona, dimecres o dijous en una fase de calendari molt atapeït per a l'equip d'Èric Surís que aquell dissabte, 13 de febrer, rebrà el Perfumerías Avenida en lliga.

L'Olympiacos havia perdut de 4 punts a Bucarest, però ahir no va tenir problemes per capgirar l'eliminatòria derrotant el Sepsi per 67-56 a Atenes. Les gregues van anar per davant des del principi del partit, 17-12 al final dels primers deu minuts amb 7 punts de la veterana ex-Uni Chatzinikolaou, i ha decidit l'eliminatòria en el segon quart amb la nord-americana Macaulay dominant en el joc interior (37-16 al descans). Amb més de vint punts d'avantatge en el marcador, l'Olympiacos ha acabat aixecant el peu de l'accelerador per guanyar al final d'onze punts (67-56). Vicky Macaulay va acabar amb 16 punts i 9 rebots, però la màxima anotadora va ser la grega Maltsi, amb 17. Les veteranes Kaltsidou i Chatzinikolaou també tenen un paper important en l'equip que dirigeix la grega Eleni Kapogianni, a més de l'altra nord-americana: Andersson. A la lliga grega, l'Olympiacos és líder amb nou victòries en nou partits.

L'eliminatòria contra l'Olympiacos serà la primera gran cita per a l'Uni en un mes de gener que tindrà el seu punt àlgid amb la Copa que es farà a Saragossa entre el divendres 19 i el diumenge 21. La FEB va confirmar ahir que el Mann Filter serà l'amfitrió d'una competició que es jugarà al Principe Felipe en una seu que ha ballat fins a darrera hora per la renúncia del Perfumerías Avenida. Sense cap candidatura presentada, la FEB estudiava l'opció de portar la Copa a Valladolid, però la classificació del Mann Filter va obrir una porta que la federació ha aprofitat.