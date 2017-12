Messi i Cristiano es jugaran demà el títol de màxim golejador del 2017

Cristiano Ronaldo i Lionel Messi afrontaran demà en el clàssic, la seva última pugna abans que finalitzi 2017 i intentaran convertir-se en el màxim golejador en l'any natural. L'últim partit de l'any que disputaran tots dos futbolistes a l'estadi Santiago Bernabéu presentarà un nou repte entre Messi i Cristiano, que han aconseguit cadascun la xifra de 53 gols en partits oficials des que es va iniciar el compte fa gairebé 365 dies.

Molt pocs elegits segueixen l'estela del portuguès i de l'argentí, que aspiren a quedar-se sols en una classificació que lideren juntament amb el polonès del Bayern Munic Robert Lewandowski i l'uruguaià del París Saint Germain Edinson Cavani. Tots dos sumen la mateixa xifra de gols el 2017 i ja no disputaran més partits. Ahir van disputar els seus últims enfrontaments de l'any i només Cavani va aprofitar l'oportunitat per marcar la seva diana número 53 amb un cop de taló espectacular al Caen. Lewandowski, no obstant això, no va marcar en el partit de Copa que va jugar el Bayern.

Per darrere del quartet format per Cristiano, Messi, Lewandowski i Cavani, hi ha l'anglès Harry Kane, que ha marcat 50 gols i encara ha de disputar amb el Tottenham dos partits de la Premier League abans que acabi l'any. Podria superar els 53 gols, però el repte és difícil. És probable que l'honor de convertir-se en el màxim golejador del 2017 se'l disputin dissabte Cristiano i Messi. Si algun dels dos marca més gols que l'altre, llevat que Kane s'exhibeixi contra el Burnley i el Southampton, seran els millors de l'any en aquella classificació.