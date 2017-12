Assaig de la Copa a Saragossa

La darrera jornada de la primera volta de la lliga servirà avui per acabar de decidir les dues places que queden per ser a la Copa, que se celebrarà a Saragossa (19-21 de gener). L'Uni té el bitllet per a la Copa assegurat des de fa setmanes, també la seva plaça com a cap de sèrie, però mentre Sant Adrià, Cadí o Gipuzkoa entre altres lluiten per un lloc, les gironines tancarà avui la primera volta jugant a Saragossa en un partit que, perfectament, es podria repetir d'aquí a un més en les semifinals de la Copa: Mann Filter- Spar Citylift Girona (18-00). Les aragoneses, també classificades per la Copa de la seva ciutat, seran un amfitrió perillós en cas de superar l'eliminatòria de quarts de final i arribar a semifinals contra l'Uni o el Perfumerías Avenida.

Fidel al seu relat habitual, Èric Surís parla del partit d'aquesta tarda com un «més en una lliga que és una cursa de fons, igual que el de la setmana vinent a Bembibre», però, més enllà d de la importància que pot tenir la victòria per a la classificació final, guanyar avui el Mann Filter seria un bon precedent si catalanes i aragoneses s'acaben tornant a trobar d'aquí un mes a la Copa. «Mann Filter és un equip amb jugadores molt experimentades a la categoria, la mateixa Ferrari és una de les màximes anotadores de la lliga i interiors molt veteranes com Pascua i Tukkanen que coneixen molt bé la competició», explicava ahir Surís sobre les aragoneses, que, amb Víctor Lapeña a la banqueta, són quartes amb vuit victòries i quatre derrotes. «És un dels equips més potents de lliga i es fa especialment fort a la seva pista», apunta Surís sobre un equip que, de moment, sembla haver sabut superar la greu lesió de la búlgara Jaklin Zlatanova zmb el fitxatge de la veterana finlandesa Taru Tukkanen, gairebé retirada jugant al bàsquet del seu país, per fer parella interior amb una altra jugadora amb moltes hores de vol: la catalana Luci Pascua. Al seu costat, l'uruguaia Paola Ferrari (tercera màxima anotadora de la lliga amb 19 punts per partit), la base Gabi Ocete, Tamara Abalde o una nord-americana, Shacobia Barbee, que va ser clau en la gran temporada que va fer el Ferrol el curs passat. Entre cinc o sis jugadores acaparen gairebé tots els minuts, però, tot i no disposar d'una plantilla tan llarga com la de l'Uni, el Mann Filter no serà un rival fàcil per a Spar Citylift Girona que recupera avui a Astou Traoré després del viatge de l'aler pivot al seu país per rebre el premi a la millor esportista de Senegal.

A diferència del que passarà a la Copa, que es jugarà al Príncipe Felipe (amb capacitat per a 10.700 espectadors), el partit d'avui serà al petit pavelló de l'Stadium Casablanca.