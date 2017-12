L'Espanyol derrota l'Atlètic amb un gol als minuts finals

El davanter de l'Espanyol Sergio García va acabar amb la condició d'invicte de l'Atlètic de Madrid amb un gol que va anotar en el minut 87, a l'RCDE Stadium, que va trencar la igualtat d'un partit de molta lluita i amb poques ocasions clares. El conjunt català no es va deixar intimidar pels registres de gegant de l'equip de Simeone. No hi va haver gran ni petit. Els de Quique Sánchez Flores van buscar el gol amb insistència i el van aconseguir pràcticament als instants finals. Els blanc-i- blaus respiren després d'un mal desembre i els madrilenys posen en pausa la dinàmica estel·lar.

Al primer temps pràcticament no hi va haver ocasions clares per part de cap equip: només centrades imprecises, pilotes llargues i xuts llunyans. Al minut 18 va arribar l'ocasió més diàfana. Baptistao va aprofitar un centre llarg per quedar-se sol davant d'Oblak després d'una errada de Filipe, però el brasiler va provar una vaselina que va anar desviada.

A la represa, els de Simeone ho van intentar amb canvis, però la iniciativa va ser de l'Espanyol, que va jugar d'igual a igual contra el seu poderòs rival. Un xut de Gerard i un altre de Koke, van ser els millors avisos per part dels dos conjunts fins que al minut 87 Sergio García va aprofitar un gran contraatac dels locals.