Les urgències del Madrid examinen la fiabilitat del futbol del Barça

El clàssic arriba al Santiago Bernabéu amb el Reial Madrid, vigent campió de Lliga i recent conquistador del Mundial de Clubs, obligat a guanyar el Barcelona, que l'avantatja en onze punts, que no perd des de la Supercopa, i que va llançat cap al títol (13.00, beIN La Liga). Els de Valverde afronten el clàssic al capdavant de la classificació i abonats per un matalàs de punts que, encara en cas de perdre o empatar al Bernabéu, li permetrà passar a 2018 com a líder, mentre que una victòria resultaria un cop duríssim per a les aspiracions del seu rival, ja que quedaria despenjat a catorze punts, tot i que amb un partit pendent, contra el Leganés.

Valverde tindrà dos forats en l'alineació, però que no li resultaran cap problema que no hagi solucionat ja, com és l'adequació de Thomas Vermaelen en l'eix de la defensa al costat de Piqué, per la llista de lesionats en aquella demarcació, i la impossibilitat de situar un atac de tres puntes, que resoldrà amb un 4-4-2, afegint una peça més en la medul·lar. Les baixes per lesió en l'eix defensiu, especialment la de Samuel Umtiti, i la Javier Mascherano fins a la jornada anterior, han portat el Barça a encomanar-se a un jugador gairebé descartat, com és el belga Thomas Vermaelen, qui ha hagut d'incorporar-se de forma urgent en l'alineació, deixant actuacions sense haver acabat retratat per algun error. Per avui, Valverde tindrà a Mascherano disponible, que va rebre l'alta la setmana passada, però tot apunta a la titularitat del belga. D'aquesta forma, la línia defensiva sembla clara, en la que Sergi Roberto amb gairebé tota seguretat sortirà al lateral dret, des d'on el curs passat va dibuixar la jugada del partit, que a la fi va acabar en un gol de Messi que va resultar definitiu (2-3). A l'altre costat, Jordi Alba té assegurada la titularitat, mentre que al centre Piqué i Vermaelen exerciran de centrals.

Al centre del camp, s'espera que Valverde aposti per quatre jugadors, com Rakitic, Busquets i Iniesta, als quals se sumarà el cada vegada més consolidat, i golejador, Paulinho. Amb aquesta força en la medul·lar, el Barça pretén dominar el joc i disposar de jugadors amb arribada, com el capità blaugrana i el mig brasiler, a més dels dos carrilers defensius, molt propensos a creuar la línia del mig del camp.

Als quatre del mig, Messi se sumarà en la seva tasca de jugador lliure, i sense un tros d'àrea de camp assignada, de manera que les bandes quedaran per a la pujada de carrilers, mentre que tornarà a quedar fixat com a davanter Luis Suárez. Deulofeu, tot i rebre l'alta mèdica, va ser descartat.

Amb l'objectiu de conquistar el triomf des de la pilota i amb bon futbol, tot apunta que Zidane deixarà Gareth Bale d'inici a la banqueta i jugarà amb un 1-4-4-2 com a sistema. Malgrat que li va donar gran resultat el marcatge de Mateo Kovacic a Leo Messi en la Supercopa i Marco Asensio va marcar en els dos partits, no sembla que res mogui a la presència de cap dels dos a l'onze. Amb Keylor Navas mirat amb lupa davant la proximitat de l'arribada de Kepa, la defensa la formaran Carvajal, Varane, Sergio Ramos i Marcelo, Casemiro serà l'àncora a esquena de Kroos i un Modric que ha recuperat el seu millor nivell, més Cristiano Ronaldo i un Karim Benzema necessitat de gol davant una de les seves víctimes favorites. Fins a sis dels seus nou gols en clàssics els va signar al Bernabéu.