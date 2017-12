Pacios i Álvarez s'imposen en el Campionat Català de Ciclocross

No va poder ser. Tot estava a punt per a poder celebrar, amb els seus, la victòria al Campionat de Catalunya de Ciclocross, però Jofre Cullell (Megamo) va haver de retirar-se per unes molèsties musculars quan encapçalava la prova. Hauria estat una manera molt bonica de tancar l´any, després d´haver aconseguit el campionat estatal i l´europeu en categoria júnior. Amb Cullell fora de combat, el primer lloc de la cursa va ser per al francès Corentin Navarro (La Pomme Marseille, sub23), que va aconseguir entrar per davant del seu compatriota Hugo Drechou (Massi, Elite).

El campionat de Catalunya se´l va endur Gerard Álvarez (Relber Cycling Team), en categoria masculina, tercer en la cursa absoluta, a més d´un minut de Navarro. Álvarez es va veure beneficiat per l´abandó de Cullell i va poder aixecar el títol català. En categoria femenina, la cursa la va vèncer Mercè Pacios (Cycling No Limit Travel), que es va convertir en la campiona de Catalunya. En segon lloc va arribar Magda Duran (Massi), mentre que Veerle Cleire (Montbike) va acabar la cursa en tercera posició.

També es van decidir els gua­nyadors de diferents categories, així el gironí Dídac Carvacho (Primaflor Mondraker) va aconseguir el títol en categoria Júnior, prova en la qual va arribar en segona posició, per darrere del nord-català Gabriel Roger (Le Boulou).

En categoria Sub-23 el campionat va ser per a Albert Poblet (Portet Instal·lacions), que va entrar juntament amb Marc Romero (Pansalud BGTeam) en un competidíssim final.

Balanç molt positiu

Amb 229 inscrits per participar en el Campionat de Catalunya de Ciclocross, el Club Ciclista Farners va fer una molt bona feina en l´aspecte organitzatiu per tal que la jornada transcorregués sense cap tipus de problema. L´equip, coordinat per Jesús Puig i Joan Cullell, va estar a l´altura de l´ocasió i van muntar un circuit que va fer les delícies dels participants i del nombrós públic que es va aplegar a veure les proves.

Aquest també era el punt final per a la Copa Catalana de Ciclocrós, amb victòria final d´Álvarez i Duran, després de dotze proves.