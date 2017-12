El Palafrugell suma un punt important davant el Vendrell

Un gol d´Eduard Fernández, a deu minuts pel final del partit, va impedir al Corredor-Mató Palafrugell sumar la tercera victòria de la temporada i tornar a posar-se a només tres punts de la permanència. Els de Xavier Garcia van plantejar un partit molt seriós davant un rival que lluita per entrar a la Copa del Rei i van aconseguir el seu objectiu, puntuar, tot i que, tal com va anar el partit, el punt final sembla una recompensa curta.

Els baix-empordanesos van aconseguir avançar-se a tres minuts del descans, un gol que premiava una bona primera part, anotat per Vives. A la represa, però, van ser capaços d´aguantar les embranzides dels tarragonins, però a manca de deu minuts per arribar al final del partit, els visitants aconseguien superar Linu Luzón i forçaven un empat en el marcador que, tot i els esforços dels palafrugellencs per trencar-lo, va quedar glaçat al marcador. El Palafrugell tornarà a jugar el dia 7 de gener a la pista de l´Arenys.