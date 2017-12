Valverde: «El títol de Lliga encara no està sentenciat

Ernesto Valverde, entrenador del Barça, va dir que la Lliga «no està sentenciada», malgrat l'àmplia diferència de punts que treu als seus competidors, i es va mostrar convençut, després de la contundent victòria davant del Reial Madrid, que no va guanyar tàcticament Zinedine Zidane. «No està sentenciada la Lliga. Portem avantatge als rivals, però no ens fixem en això. Ens interessa sumar punts, tenir sensacions i mirar cap endavant», va dir Valverde, que va apuntar que «aconseguir els punts és molt costós però perdre'ls es perden molt ràpid».

Valverde va assegurar que el seu equip va sumar els tres punts de manera contundent però, malgrat això, va assenyalar que no va guanyar la partida a Zidane. «No crec que hagi guanyat la partida tàctica a Zidane. Això és un joc en què depens d'un detall, d'un moment determinat i després el resultat va caient. Quan un equip perd tots ens posem tremendistes. Ho dic per experiència, com quan vaig venir en l'última Supercopa d'Espanya", va manifestar. «El Madrid es va quedar amb deu i tot i així no el pots donar per mort. De vegades marques tu, d'altres et marquen, i l'expulsió són coses que passen», va asse­nyalar Valverde, que va reconèixerque a la primera part li va costar al seu equip «superar la primera línia» del Reial Madrid.

El tècnic blaugrana també va elogiar l'actuació del seu porter, Marc André Ter Stegen, que va realitzar diverses parades de mèrit que van salvar el seu equip. «És un jugador fonamental, pel que para i perquè és el primer en la sortida de joc, en claredat i la calma que té. Hi ha vegades que estem tots al seu voltant, però ell està tranquil», va manifestar.