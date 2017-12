Un Nadal per agafar impuls

Durant aquests dies de Nadal, els jugadors d'Olot, Peralada i Llagostera gaudeixen d'uns dies de vacances per estar en família i desconnectar del futbol i de la competició. És una època també de desitjos, somnis i objectius a complir per a l'any nou i de ben segur, futbolísticament parlant, els integrants de les tres plantilles són conscients de la millora i els aspectes que han de corregir per aconseguir, en tots tres casos, mantenir la categoria. És la fita per la qual lluiten els tres conjunts gironins de Segona B, que van tancar el 2017 amb sensacions amargues per la seva classificació.

El Llagostera, tot i que no estar en zona de descens, no ha fet un primer tram de campionat com s'esperava i té el perill només un punt per sota. El Peralada, que no cal oblidar que tanca un 2017 ha estat històric per l'ascens per primera vegada a la història a la categoria de bronze, és a la zona vermella però a només dos punts de sortir-ne i l'Olot, que no ha sortit de la zona baixa en cap moment, ha mostrat símptomes clars de millora amb Garrido però necessitarà començar el 2018 sumant de tres en tres per creure (fet que ja estan evidenciant), que la permanència és ben possible.

Les sensacions per tots tres equips en estat agredolçes fins a l'últim partit de l'any. Peralada i Llagostera han mostrat alts i baixos en el transcurs dels primers 19 partits, encadenant petites dinàmiques positives que no han tingut continuïtat. L'Olot, en canvi, només ha cantat victòria dues vegades i tot i sumar nou empats, necessita encadenar triomfs per aconseguir els objectius. No serà fàcil per a cap dels tres i més, veient com està sent de dura la categoria. El Mallorca, el proper rival del Peralada (7 de gener), sembla que jugui a una altra lliga i encara no ha perdut cap partit en aquest campionat. Equips com el Formentera, Saguntí i sobretot Ontinyent, que podrien estar cridats a lluitar per no baixar, estan realitzant una gran temporada i per baix, Atlètic Balears està sent una de les grans decepcions del torneig.

Per aconseguir la permanència, Llagostera, Olot i Peralada hauran de corregir molts aspectes. Els primers han arribat a les festes lleugerament més tranquils per veure's fora del perill, però el tenen a tocar. Els garrotxins ja han canviat l'entrenador i tot i que amb Garrido han millorat, només ha cantat una victòria en cinc partits, registres que obligatòriament han de millorar. El Peralada, per la seva part, s'ha vist afectat els últims dies per la marxa de l'entrenador de l'històric ascens, Arnau Sala, que se'n va a la Xina a entrenar amb Raül Agné. Ara, amb Juan Carlos Moreno a la banqueta, el filial del Girona té un difícil repte a Son Moix per començar una segona volta il·lusionant i exigent per aconseguir la salvació.