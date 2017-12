Nádia Colhado: MVP en un equip on els punts i els minuts es reparteixen

La setmana passada, en una entrevista en aquest diari, María Conde explicava que una de les grans virtuts, potser la més important, d'aquest Spar Citylift Girona és que «tenim un equip amb moltes jugadores que podem jugar els mateixos minuts i aportar molt en aquests minuts». Setmanes enrere, després de derrotar el Gernika a Fontajau en l'Eurocup, Shante Evans feia un discurs molt similar explicant que «hi ha molt pocs equips com nosaltres en què l'entrenador pugui fer jugar la majoria de les jugadores poc més de vint minuts, això ens dona avantatge respecte als altres equips». Conde i Evans no s'equivoquen. L'Uni ha arribat al final de la primera volta del campionat, 11 victòries per només dues derrotes, sense col·locar cap jugadora entre les màximes anotadores o les més ben valorades de la lliga, per molt que Nádia Colhado, amb dos partits molt complets contra Zamora i Saragossa, hagi estat l'MVP de les dues últimes jornades de la lliga.

Dissabte, a la pista del Mann-Filter, la presència en l'equip rival de pivots veteranes i amb molta capacitat física, com la catalana Luci Pascua o la finlandesa Taru Tuukkanen, no va servir per aturar Colhado. L'Uni va tornar a jugar un partit molt solvent, també en defensa, deixant el Mann-Filter amb només 59 partits anotats, però Colhado va brillar de manera especial: 22 punts, 15 rebots, cinc faltes rebudes per un 38 de valoració. El millor registres de la jornada a la competició. Números que, fins i tot, són una mica millor que els que va aconseguir Nádia Colhado contra el Quesos el Pastor de Zamora a Fontajau. Aquell dia, la pivot brasilera va fer 18 punts i 10 rebots (30 de valoració). També va ser la jugadora més valorada de la competició.

Dues nominacions com a MVP consecutives que, en certa manera, recorden al gran impacte que va tenir Nádia Colhado quan va arribar la temporada passada al Gipuzkoa. El curs passat la pivot brasilera va acabar sent l'MVP de la competició valorant més de 21 de mitjana cada partit amb un equip que, però, no va aconseguir arribar a les semifinals de la competició (va perdre contra Ferrol en quarts). Ara, en canvi, Nádia Colhado ocupa el tretzè lloc en el rànquing de jugadores més valorades de la lliga.

Tot i haver pujat posicions gràcies als seus MVP de les últimes jornades, Colhado està lluny de noms com l'ara lesionada Dornstader (Bembibre) o Gidden (Campus). Jugadores de referències en equips de la part baixa on no tenen les companyes que té Colhado a Girona. I aquí tornem a la frase de María Conde del principi de l'article: «Tenim un equip amb moltes jugadores que podem jugar els mateixos minuts i aportar molt en aquests minuts». I no falta raó a la madrilenya. En la primera volta del campionat, el tècnic de l'Uni, Èric Surís, ha repartit molt els minuts entre, bàsicament, nou jugadores. Des de la que més juga, Núria Martínez, amb 29 minuts per partit, fins a la que menys d'aquestes nou: la lituana Kristina Alminaite amb 15. Això fa que els punts també estiguin molt repartits: la màxima anotadora és, precisament, Colhado, amb 12 punts per partit.