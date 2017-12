El Girona es jugarà el bitllet per ser a la Copa del Rei d'hoquei patins a la pista del Vendrell

El primer cap de setmana del mes de gener es disputa l'última jornada de l'OK Lliga, en què quedaran definits els vuit equips que participaran a la Copa del Rei, que enguany se celebrarà a la localitat selvatana de Lloret de Mar (22-25 de febrer). Per a aquesta cita ja estan definits els quatre caps de sèrie, que seran el Liceo, el Barça, el Reus i el Noia, a més a més del Lloret, com a amfitrió, i el Lleida i l'Igualada, també classificats. Per tant, només queda una plaça per assignar per a dos conjunts que se la disputaran el 7 de gener: el Vendrell i el Citylift Girona.

Els dos aspirants jugaran entre ells d'aquí a deu dies per aconseguir molt més que tres punts a la lliga. L'equip guanyador s'endurà el bitllet per disputar la Copa del Rei i, en cas d'empat, serien els gironins els que jugarien el torneig per millor diferència de gols. El duel, que es disputarà al Penedès, serà de màxima intensitat pel que hi ha en joc i el conjunt gironí, que ha aconseguit lluitar per entrar a la Copa en part gràcies als bons resultats que ha aconseguit a Palau en aquesta primera volta de campionat, no vol deixar escapar aquesta bona oportunitat. No ho tindrà gens fàcil, perquè a casa, el Vendrell també s'ha mostrat molt fort, derrotant equips com el Reus i només perdent contra Barça i Voltregà.

Amb un balanç de sis victòries, tres empats i cinc derrotes, el Girona CH arriba a aquesa última i important cita al Vendrell amb l'objectiu de certificar l'accés a la Copa del Rei i d'assegurar gairebé la permanència definitiva, que ara està a tretze punts per sota. És un dels altres equips gironins, el Palafrugell, el primer que baixaria.