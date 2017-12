El Palamós s'aferra a la gesta de fa cinc cursos per aconseguir la salvació

Hi ha motius per a l'esperança i creure que el degà se salvarà en l'any del 120è aniversari. Fa cinc temporades, el Palamós, com passa ara, també va acabar la primera volta del campionat amb 15 punts al sarró i a més, aleshores, ocupava la 19a posició. Aquella temporada la va començar el tècnic Edu Urdiales, que provenia del Lloret, però va ser destituït a la vuitena jornada després d'encadenar sis derrotes consecutives.

El substitut d'Urdiales va ser Eduardo Vílchez. Amb el vallesà a la banqueta, l'equip va experimentar un canvi radical i fruit d'una segona volta espectacular, els palamosins van sumar 31 punts, més del doble que els aconseguits en la primera volta. Actualment, i després de 19 jornades, els de Vicenç Fernández ocupen la 17a plaça, a 2 punts del descens. Retrocedint unes temporades més, també cal destacar la miraculosa salvació de l'exercici 2005-2006 amb Guillermo Hoyos a la banqueta. Ara, amb 3 punts dels darrers 15, producte d'una victòria i quatre derrotes i una imatge que deixa molt a desitjar, la directiva de Joan Pau Pérez no resta immòbil i aprofitant l'aturada del Nadal, ja està retocant la plantilla per buscar una reacció.