El Barça ja promociona el retorn del recuperat Dembélé

Va ser el gran fitxatge de la pretemporada i la resposta a l'adeu inesperat de Neymar al París Saint Germain. Amb només 20 anys Osumane Dembélé arribava al Camp Nou amb la responsabilitat de compartir atac amb Leo Messi i Luis Suárez i, al mateix temps, de fer oblidar un altre dels grans del futbol mundial com Neymar. Ernesto Valverde li va anar donant l'alternativa a poc a poc sense voler-lo pressionar gaire fins que al Coliseum Alfonso Pérez, contra el Getafe, va patir una ruptura del tendó del bíceps femoral de la cama. El francès va haver de passar per la sala d'operacions a Finlàndia i els darrers quatre mesos ha estat fent recuperació al Camp Nou. Quatre mesos després, el Barça ja anuncia el seu retorn al cartell publicitari del partit contra el Llevant del proper 7 de gener (1/4 de 5). «No et perdis el retorn de Dembélé» diu l'anunci.

De totes maneres, l'extrem francès fins i tot podria reaparèixer abans, en el partit d'anada dels vuitens de final de Copa del Rei a Balaídos contra el Celta de Vigo. D'altra banda, qui no jugarà contra el Llevant serà Sergio Busquets, que davant el Reial Madrid va veure la seva cinquena targeta groga de la temporada i ha estat sancionat amb un partit.