Un 2017 (gairebé) perfecte a Fontajau

Diumenge, 12 de febrer de 2017. Més de 4.000 aficionats de l'Uni veuen en directe a Fontajau com una sensacional Sílvia Domínguez posava potes enlaire la final de Copa en un tercer quart en què les gironines varen veure com se'ls escapolia de les mans el seu segon gran títol de la història després de la lliga del 2015. L'Spar Citylift Girona havia arribat a dominar de quinze punts al principi del tercer quart (30-45), però la brutal aparició de Sílvia Domínguez, a qui ni l'ara retirada Noe Jordana ni ningú varen poder aturar, va capgirar el partit. La final de Copa va acabar en mans de l'Avenida (76-80) en la que, vista amb perspectiva, ha acabat sent l'única derrota de l'Spar Citylift Girona a Fontajau en tot l'any 2017. «És clar que sempre hi ha llàstima de no haver-ho arrodonit guanyant la final de Copa que ens hauria donat un títol, però el balanç i les sensacions són molt bones perquè els resultats demostren que realment ens trobem molt còmodes jugant a Fontajau», explica Èric Surís sobre un balanç de l'any que és, gairebé, perfecte a Fontajau. Una única derrota en vint partits jugant com a local de l'Uni en aquest 2017 entre Lliga, Copa, play-off i Eurocup. Ni en Lliga (11 victòries), ni a l'Eurocup (6) ni el play-off de la temporada passada pel títol (22), l'Uni ha perdut cap partit a Fontajau en aquest 2017.

Un pavelló molt gran com el gironí, amb una capacitat per a 5.000 espectadors, és complicat que, més enllà de les grans finals, acabi sent una caldera com el Würzburg de Salamanca o alguns pavellons que l'Uni s'ha trobat en competició europea. «Fins i tot quan tenim bones entrades, acostant-nos als 2.000 espectadors, costa que es vegi ple però la gent ens ajuda molt i, al final, acaba sent molt important els hàbits i la sensació que estàs molt familiaritzat amb els espais», detalla Surís sobre una situació que s'acabar resumint amb «la veritat és que ens trobem molt còmodes a Fontajau». Un pavelló on, aquest 2017, l'Spar Citylift Girona va perdre un partit molt important, la final de Copa, però també hi va guanyar dos partits contra rivals d'alt nivell: Agü Spor, en l'anada dels vuitens de final de l'Eurocup, i Perfumerías Avenida en el segon partit de la sèrie final pel títol de lliga. «Són segurament els dos partits que ens van sortir més rodons», recorda Surís sobre dues cites, com la del 8 de febrer, quan el seu equip va ser capaç de derrotar (79-71) a un Agü Spor que tenia un cinc inicial amb totes les jugadores de nivell WNBA: Tanish Wright, Chelsea Gray, Jelena Dubjlevic, Lara Sanders i Anne Wauters. «L'Uni aixeca el seu sostre a tres dies de la Copa», deia el títol de la crònica d'aquest diari sobre un partit en què Ify Ibekwe va ser la màxima anotadora amb 21 punts i Alminaite va saber plantar cara a un mite del bàsquet femení europeu com la belga Anne Wauters. L'altre «gran partit» del 2017 a Fontajau va ser la victòria contra l'Avenida en el segon duel de la final de lliga. «El millor regal per a Jordana», va ser el resum d'una victòria (79-75) on Ibekwe va ser tornar a ser la màxima anotadora amb 24 punts i el darrer de Noemí Jordana a Fontajau abans de retirar-se.



Nou derrotes lluny de Fontajau

A diferència del que ha passat a Fontajau, l'Uni sí que ha perdut més partits lluny de Fontajau en aquest 2017. La temporada passada, en lliga regular, l'equip d'Èric Surís va caure tres vegades com a visitant entre els mesos de març i abril d'aquest any: a les pistes de Gernika, Perfumerías Avenida Gipuzkoa en una última jornada sense res en joc. No varen ser, però, les primeres derrotes del 2017 perquè, abans, el 15 de febrer, l'Uni perdria de manera clara a Kayseri (85-54) en un partit on l'Agü Spor el deixaria fora de l'Eurocup remuntant l'abans explicat 71-63 de Fontajau. Les altres dues derrotes de la temporada passada van ser les dues a Salamanca en la final de lliga quan l'equip de Miguel Àngel Ortega, que va perdre en el segon partit de la sèrie a Fontajau, va decidir el títol gràcies al factor pista amb dues bones victòries a recès de l'escalfor del públic i l'ambient del Würzburg. Aquesta temporada, l'Spar Citylift Girona ha perdut dos partits de lliga, de manera molt clara a la pista de l'Avenida (76-53) i ajustada a Sant Sebastià contra el Gipuzkoa (72-66); mentre que a l'Eurocup l'única derrota gironina de la primera fase va ser a la pista del Landes de Querat Casas (88-75).