L'estat de Schumacher segueix sent una incògnita quatre anys després del seu accident

L'estat de Schumacher segueix sent una incògnita quatre anys després del seu accident Reuters

L'estat físic de Michael Schumacher, el pilot més premiat en la història de la Fórmula 1 amb set títols mundials, continua sent una incògnita quatre anys després de l'accident d'esquí que li va provocar greus danys cerebrals.

L'home que es jugava la vida a cada carrera a més de 300 quilòmetres per hora va trobar la dissort en una muntanya, quan va patir un accident d'esquí que li va provocar greus danys cerebrals, i el seu estat de salut és una incògnita. La seva família, que s'ha mantingut al seu costat a tot moment, mai ha revelat com es troba l'esportista. L'hermetisme entre els seus és absolut, mentre que a la premsa abunden les especulacions.

"Trobem a faltar Michael", va declarar fa uns dies Jean Todt, president de la Federació Internacional d'Automobilisme (FIA) i un dels millors amics de l'expilot, durant l'acte d'inauguració del 'Saló de la fama' de la FIA a París.

El set vegades campió del món i qui amb 91 victòries segueix sent a dia d'avui el pilot més premiat de la història no va poder acudir a una cita tan important. "Tots coneixem Michael i estic totalment segur que li encantaria ser aquí", va afegir per la seva banda la mànager de Schumacher, Sabine Kehm.

Aquest divendres farà quatre anys del sinistre que va prostrar a Schumacher en un llit. Les que havien de ser unes afables vacances d'esquí als Alps francesos amb la seva família es van tornar un drama. Durant el descens va ensopegar i el cap es va estavellar contra una roca. El casc, que es va partir, va impedir que morís immediatament, però a partir d'aquest moment va començar una llarga lluita per sobreviure.

El mite de la Fórmula 1 va ser traslladat en helicòpter a la Clínica Universitària de Grenoble, va ser operat dues vegades d'urgència i els metges van decidir induir-li un coma. Des que va ingressar a l'hospital, els seus afins s'han mantingut fidels a un pacte de silenci. "És el dret de la seva família procedir de la manera que és millor per a ells", va declarar Kehm en una entrevista concedida aquest any.

Al setembre de 2014, nou mesos després de l'accident, l'expilot va ser traslladat primer a l'hospital de Lausana, a Suïssa, i després a la seva casa en la localitat suïssa de Gland, a la vora del llac de Ginebra. Allí va començar un llarg procés de rehabilitació emparat per la privadesa i la companyia de la seva família. "Ara arrenca una fase que probablement requerirà molt temps", va escriure la seva esposa en una carta d'agraïment als afeccionats en aquest llavors.

Schumacher, que va acumular set campionats mundials, 91 victòries i 68 'poles' entre 1991 i 2006, es trobava en aquest moment en una cadira de rodes, paralitzat, amb problemes de memòria i sense poder parlar, segons l'expilot de Fórmula 1 francès Philippe Streiff, que l'havia visitat a casa seva.

Tampoc el seu fill, Mick Schumacher, que va debutar aquesta temporada a la Fórmula 3, no dona cap pista sobre l'estat de salut del seu pare. Fa pocs dies, en una entrada publicada al seu perfil de la xarxa social Facebook el jove feia un repàs dels moments més emotius de l'any que acaba i, entre ells, va incloure un record al seu progenitor.

ÚLTIM COMUNICAT EL SETEMBRE DE 2014

"Un dels moments més impressionants d'aquest any. Circuit de Spa-Francorchamps, on commemorem els 25 anys del primer triomf del meu pare. Va ser increïble conduir aquell automòbil", va dir Mick Schumacher, qui a la fi d'agost va realitzar una emotiva volta al circuit belga a bord del Benetton Ford B 194-5 amb el qual el mític pilot va guanyar el títol mundial de 1994.

El jove de 18 anys aspira a seguir els passos del seu pare mentre que la seva germana Gina, dos anys més gran, recull èxits al món de l'hípica. L'amazona, que el 2016 es va proclamar campiona d'Europa junior, va dedicar unes emotives paraules als seus pares en recollir el premi i va destacar "l'afecte" que li regalen "cada dia".

Schumacher s'ha convertit en el pilot més recordat i se succeeixen exposicions, premis i actes commemoratius en memòria de l'alemany. "El que ha fet tan especial i tan reeixit a Michael van ser el seu amor i la seva passió per aquest esport", va declarar la seva mànager durant la inauguració del 'Saló de la fama' parisenc.

L'últim comunicat detallat sobre l'estat de salut de Schumacher data de setembre de 2014, moment en el qual s'acomiadava de l'hospital per començar la seva recuperació a casa. "Schumacher va aconseguir avanços en les últimes setmanes i mesos però encara li queda un llarg i dur camí per davant", resava el document. Des de llavors, el silenci regna.

Datos del elemento