El Barça visita el Khimki de Bartzokas

El Khimki rus, entrenat per Georgios Bartzokas, posarà a prova avui l'ansietat del Barcelona Lassa (18.00, Esport3), que viatja a Moscou amb l'objectiu de posar fi a una ratxa de sis derrotes consecutives, recol·lectar la primera victòria lluny del Palau Blaugrana en l'Eurolliga i esgotar les seves opcions per estar entre els vuit primers.

L'equip de Bartzokas viu de la inspiració exterior de l'Alexey Shved, el seu principal far ofensiu amb 21,4 punts de mitjana per partit, al qual se suma la inspiració de l'aler James Anderson (11,8 punts) i la fortalesa física de dos interiors versàtils com Anthony Gill i Tyler Honeycutt. Però més enllà dels perills del Khimki, el Barcelona haurà de recuperar la seva millor versió defensiva, cosa que ha perdut en les últimes cinc derrotes europees, en què ha encaixat una mitjana de 87,4 punts. Una baixada que ha coincidit amb una mala ratxa en el joc de Kevin Seraphin (màxim anotador blaugrana en l'Eurolliga amb 12,1 punts) i la falta d'un base relleu solvent per a Heurtel.