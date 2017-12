El futbol porta Agné i Arnau a 8.500 km de casa

A 8.500 quilòmetres de casa, en plena Mongòlia Interior, entrenant un equip de la segona divisió xinesa (Nei Mongol Zhongyou) i vivint en una ciutat (Hohhot) de gairebé tres milions d'habitants que, de mitjana, els mesos de gener té una temperatura que va des dels setze graus negatius de mínima a uns duríssims cinc graus negatius de màxima. Cada cop més, el futbol sol agafar camins estranys però, segurament, Raül Agné, Arnau i Pere Ballart no s'haurien pensat mai canviar Figueres per la capital de la regió autònoma xinesa de la Mongòlia Interior.

Raül Agné estava còmode vivint a Figueres i col·laborant en les retransmissions dels partits a Primera Divisió del Girona a Catalunya Ràdio. El tècnic de Mequinensa no tenia una ansietat especial per tornar a entrenar després de les seves darreres experiències a Saragossa i Tenerife a Segona A. Una col·laboració amb el futbol base del Peralada i la ràdio semblaven tenir coberta la fam de futbol del tècnic que, fa anys, va aconseguir l'ascens del Girona A posant fi a gairebé mig segle d'ostracisme del club de Montilivi del futbol professional. Fora del Girona, on va tornar en una segona etapa, Agné ha entrenat Recreativo de Huelva, Cadis (Segona B), Tenerife i Saragossa. Però segurament mai, i menys ara, el tècnic de Mequinensa s'hauria imaginat tornar a les banquetes per fer-se càrrec del Nei Mongol Zhongyou. Una cosa és no voler entrenar, o no tenir pressa per fer-ho, i l'altra deixar passar el caramel econòmic del futbol xinès. A 8.500 quilòmetres de Figueres i també relativament lluny de Pequín o Xangai. El Nei Mongol Zhongyou juga a la ciutat de Hohot, capital de la regió autònoma xinesa de la Mongòlia interior. Cap allà va marxar dimarts Raül Agné, acompanyat del fins fa poc entrenador del Peralada i de Pere Ballart, un tècnic figuerenc que estava al futbol base del Peralada i que té experiència a l'estranger pel seu pas per l'escola del Barça a Casablanca (Marroc). A la segona divisió xinesa, League One, Agné, Sala i Ballart no seran els únics gironins perquè Ramon De Quintana acaba de fitxar per un altre equip de la mateixa lliga dins el cos tècnic que lidera Sergi Barjuan: Hangzhou Greentown. La temporada passada, el nou equip de Raül Agné va acabar en la desena posició, a vint punts de líder, Dalian Yifang, i amb quatre de marge sobre les dues places de descens.

Fundat fa només sis anys, el 2011, el Nei Mongol Zhongyou juga en un estadi amb capacitat per a 53.000 espectadors (Hohhot City Stadium). Això sí, Agné, Arnau i Ballart tindran feina a conèixer els jugadors de la seva plantilla que, però, de moment, només té tres noms confirmats oficialment: el jove porter Liu Shibo (20 anys), el veterà defensa Wang Bo, de 35 anys, i el davanter Zhu Zhengyu.