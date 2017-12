Laia Sanz: «Més que els títols, m'omple veure com altres noies es fixen en mi»

Allunyada de la rutina del gimnàs i del soroll de motors que en les últimes setmanes ressona a les dunes marroquine on s'entrenen molts dels seus rivals, Laia Sanz va ultimar als Pirineus la seva preparació física per al Ral·li Dakar. Després de set edicions completades -totes en les quals ha participat- ,Sanz coneix l'exigència «de la prova més dura del món». «Sé la sensació amb la qual arribes als últims dies, conec la carrera i crec que arribo molt millor preparada que en els meus primers anys», va explicar la pilot catalana poc abans de marxar aquests cap de setmana cap al Perú on comença el Dakar.

A la millor competidora femenina de la història del Ral·li Dakar en la modalitat de motos li esperen prop de 9.000 quilòmetres. Els afrontarà «amb la tranquil·litat que li concedeixen els seus bons resultats. Amb el novè lloc obtingut en la classificació general en 2015 va fer callar, de fet, les veus dels que defensen que és una prova per a homes. «Estic bastant acostumada a sentir aquest tipus de comentaris, però he demostrat tot el contrari», replicava orgullosa la tretze vegades campiona mundial de trial i cinc d'enduro. Preguntada pel seu palmarès, la pilot de Corbera de Llobregat, de 32 anys, responia: «L'orgull més gran és que altres noies es fixin en mi. Jo sempre intento fer les coses bé per ser un bon exemple i si d'alguna cosa me n'alegro, més que dels títols, és d'haver posat les coses una mica més fàcils a altres noies que vénen darrere».

Ella va tenir com a referent en el Ral·li Dakar a l'alemanya Jutta Kleinschmidt, dominadora de la classificació general de cotxes el 2001. Laia Sanz reconeix que «admira a la primera i única dona que ha aconseguit guanyar la prova. Com ella, no descarta fer el salt a les quatre rodes. «Jutta sempre em diu que em passi ràpid als cotxes», feia broma Laia Sanz que, però, aquest cop tornarà a pujar a la KTM 450 Rally per completar les catorze etapes previstes entre els dies 6 i 20 de gener per l'organització d'una prova que començarà a Perú, continuarà a Bolívia i que acomiadarà la seva quarantena edició a Argentina.

El repte de passar-se als cotxe, s'intueix encara llunyà, ja que ara mateix la seva aspiració és «obtenir un resultat que li permeti acabar aquest Dakar satisfeta». «He entrenat molt bé. He fet un treball constant durant tot l'any, he acumulat moltes hores de moto, de bons entrenaments i crec que això es notarà. En el Ral·li del Marroc ja em vaig trobar molt bé, vaig fer bones etapes (va ser tercera en una d'elles) i això em va a anar bé per a la confiança. He fet bé els deures, la feina la porto fet i ara toca fer una bona carrera», assegurava Laia Sanz.

Tot i la puixança «d'una nova generació de pilots2, Laia Sanz confia a fer valer la seva «experiència» a Sud-amèrica. «El Dakar elimina molta gent i cal ser pacient. És una carrera que et posa al teu lloc, així que cal sortir sense precipitar-se i sense voler fer el resultat dels primers dies», sostenia la pilota catalana parlant sobre la duresa de la prova. «Sortiré etapa a etapa, a fer-ho el millor possible. Sóc conscient que és una carrera de quinze dies i que hauré de guardar una mica d'energia per a la segona setmana. Cal anar amb compte, mai per sobre de les teves possibilitats. És una cosa que tinc molt present», va dir.

Encara que la seva prudència no ha canviat, sí que ho han fet els seus objectius.

«El primer any pensava a acabar. Ara, a fer-ho bé. Crec que he millorat molt com a pilot. També he millorat molt físicament. Abans era un somni el simple fet d'acabar, ara estic en un equip oficial, em dedico al cent per cent a això i sento que la gent espera molt de mi», confessava Lais Sanz quea Sanz prefereix, però, escapar d'aquestes expectatives: «Intento desconnectar una mica de tot el que es diu perquè si en aquesta cursa et precipites ho acabes pagant».