L'Olot fitxa el jove porter Òscar Bastida per suplir la baixa per lesió de Moha

L'Olot va anunciar ahir el seu primer fitxatge d'hivern. Es tracta del jove porter Òscar Bastida, que arriba a la Garrotxa per ocupar el buit deixat per Moha Chaoui, lesionat de gravetat fa unes setmanes. Bastida, de 22 anys, arriba procedent del Sariñena aragonès, tot i que ja feia dies que s'entrenava a prova a les ordres de Raúl Garrido. Nascut fa 22 anys a Lliçà d'Avall i format entre el planter del Girona i del Badalona, Bastida ha passat per equips com el Mollet, el Lliçà d'Avall, el Muntanyesa o fins i tot el Sanderhausen alemany. Amb l'arribada de Bastida, el juvenil Guillem Sacrest, habitual suplent de Xavi Ginard des de la lesió de Moha, podrà jugar regularment amb el juvenil A.

L'arribada de Bastida i l'adeu de Kike Sánchez no seran els únics moviments al conjunt garrotxí. S'esperen més altes, la qual cosa suposarà també alguna sortida. A més a més caldrà veure si Jordi Xumetra i Jordi Hostench, que s'estan entrenant amb l'equip des de fa setmanes s'acaben quedant o accepten altres ofertes que els puguin arribar. L'equip ja treballa pensant en el partit contra el totpoderós Hèrcules del proper diumenge dia 7 a l'Estadi Municipal garrotxí.