El Peralada torna a cercar tècnic després de la renúncia de Moreno

El Peralada va tornar ahir a la tarda a la feina després de les vacances nadalenques per preparar el partit al camp del Mallorca del proper diumenge dia 7 de gener (12.00). Ho va fer sense Arnau Sala, que ja té les maletes fetes per anar-se'n a la Xina amb Raül Agné però qui va dirigir la sessió no va ser Juan Carlos Moreno, el tècnic escollit pel Girona per fer-se càrrec del filial fins a final de curs, sinó Javi García, qui havia de ser el seu segon. Divendres passat Girona i Peralada havien anunciat que Moreno, membre de l'àrea esportiva del club blanc-i-vermell, es feia càrrec de l'equip en substitució d'Arnau Sala. Tot estava en dansa i a punt perquè Moreno, exentrenador del filial del Numància i antic segon de Machín a Sòria, posés fil a l'agulla per liderar la revifada de l'equip. Fins i tot dimecres s'havia reunit amb el cos tècnic per definir les àrees. Ahir al matí, però, Moreno anunciava als clubs que renunciava al càrrec. Els comunicats dels clubs justificaven la decisió per «motius personals que li impedeixen focalitzar els esforços amb l'exigència que requeriex el càrrec». L'exjugador del Barça continuarà a l'organigrama tècnic del Girona, on es va incorporar ara fa un any.

D'aquesta manera va ser Javi García l'encarregat de dirigir ahir a la tarda a Torres de Palau el primer entrenament després de les vacances del Peralada. La intenció del club és que el gironí faci de tècnic pont fins a l'arribada del nou entrenador. García, de 40 anys, va incorporar-se al planter del Girona fa dos cursos i va dirigir el Girona B la temporada passada. Com a jugador va tastar la Primera Divisió amb el Recreativo (2002-03) i va jugar a Segona A amb els andalusos (2001-02 i 03-05) i el Lleida (1999-01) i a Segona B amb el Granada (1996-99 i 2006-10).

La voluntat del Girona és no demorar gaire l'elecció i que ja estigui a punt per dirigir l'equip a Palma el dia 7 de gener. En aquest sentit, el secretari tècnic del Peralada, Ivan Hammouch treballa des que va conèixer la notícia de la renúncia de Moreno per trobar-li un relleu de garanties. La situació del Peralada no és crítica però sí preocupant, ja que durant tota la primera volta ha navegat per les posicions de descens directe a Tercera. Actualment és 17è. A banda del nou tècnic, el Peralada es mourà durant aquest proper mercat d'hivern per reforçar l'equip i evitar perdre una plaça que a l'estiu va costar 133.000 ?, d'obtenir gràcies al descens administratiu del Gavà.