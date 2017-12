El Barça agafa aire amb una victòria a la pista del Khimki de Bartzokas

El Barça va aconseguir ahir un important triomf (65-79) davant el Khimki aquest divendres a Moscou en partit corresponent a la quinzena jornada d'Eurolliga, un partit que fa al conjunt blaugrana abandonar la seva ratxa negativa de cinc xocs consecutius sense guanyar i aconseguir una victòria fora de casa a la competició continental 10 mesos després. L'últim triomf lluny del Palau a l'Eurolliga datava del passat 23 de febrer quan es va imposar a Milà i la ratxa per fi va acabar després d'un sòlid partit coral de l'equip català, que no va desaprofitar l'apagada d'Alexei Shved en l'últim quart que va decidir el xoc ni la seva superioritat prop de cistellai la seva bona circulació de pilota (32 assistències). Davant Tomic, amb 12 punts i 8 rebots, va liderar als visitants.

Els de Sito Alonso van començar de la millor manera el partit, anul·lant Shved, l'home més perillós del conjunt moscovita i màxim anotador de l'Eurolliga, del qual el Khimki va deixar clar que depèn en excés. El Barcelona, per la seva banda, va fer mal de la mà d'Ante Tomic i Pau Ribas i va accelerar en els últims minuts del primer parcial (15-25) deixant tocats els de Georgios Bartzokas, que es tornava a retrobar amb el seu anterior equip. Els blaugrana van saber mantenir les distàncies en els primers compassos del segon quart, uns minuts en què els dos equips es van mostrar molt erràtics protagonitzant nombroses pèrdues. No obstant, el Khimki no es va intimidar i uns inspirats Honeycutt i Shved van acostar al seu equip en el marcador abans que un triple d'Adam Hanga en l'últim sospir del quart conservés l'avantatge blaugrana al descans (32-36).

A la represa, el Barça va seguir igual de concentrat i amb el croat Tomic brillant en el rebot, faceta on els locals es van dessagnar (20-39), sobretot en l'ofensiu (2-12). Charles Jenkins va ser el millor argument moscotiva i amb tres triples va donar ales als seus en la seva recerca de posar-se per davant en el marcador. Juan Carlos Navarro no va ser menys i, igual que Pau Ribas, va acudir al rescat del Barcelona des de la línia de 6,75. D'aquesta manera, en l'intercanvi de cops i triples i amb Shved trobant el seu millor ritme (22 punts), va quedar tot obert per als últims 10 minuts (57-57). Aquí, l'escorta va mostrar la seva pitjor versió i els de Sito Alonso no ho van desaprofitar, mantenint el seu poder en el rebot.Un triple de Víctor Claver va fer al conjunt blaugrana distanciar-se en el marcador (59-69) a falta de cinc minuts i el Barcelona va gaudir dels seus millors moment de la temporada a domicili per no veure perillar el seu triomf.