Canvi d'any viatjant, jugant i entrenant-se

El Girona de futbol va perdre dijous de la setmana passada al camp de l'Eibar. Era el 21 de desembre i aquella mateixa nit, després de tornar a Girona amb un xàrter des del País Basc, va començar unes vacances que no s'acabaran fins al vinent 2 de gener. L'últim equip de Primera Divisió a tornar a la feina. Està clar que ni els esports ni els calendaris són comparables, però l'Spar Citylift Girona va jugar a Saragossa dos dies més tard de l'Eibar-Girona i aquesta setmana no ha fet vacances perquè avui juga a Bembibre. Una població de la comarca d'El Bierzo, província de Lleó, a la qual va viatjar ahir sense cap xàrter: per carretera fins a Barcelona, Ryanair a Valladolid i, després amb furgonetes fins a Ponferrada, on tenen l'hotel. Avui, partit a Bembibre, a les set de la tarda en directe per Teledeporte, per després passar la nit a terres castellanes pensant que toca matinar, que l'avió de tornada surt a les nou del matí, però aquest cop no de Valladolid sinó de l'aeroport de Santiago de Compostel·la. Entre Ponferrada i la ciutat gallega hi ha dues hores i mitja de trajecte anant amb furgonetes. Al migdia arribaran a Girona, però tampoc es tractarà de menjar els raïms i sortir de nit i descansar alguns dies. Èric Surís ha programat entrenaments per als dies 1 i 2 de gener. El dijous 4, l'Spar Citylift Girona té un partit clau a la pista de l'Olympiacos grec en l'anada dels setzens de final de l'Eurocup. Per tant, els 1 i 2 toca entrenar-se i dimecres al matí cap a Atenes. «Tenim ganes de completar el 2017 seguint la dinàmica en què estem perquè aquest mes de gener començarà a haver-hi molta exigència amb dos partits per setmana més la Copa de la Reina; és un gener ple de cites importants», explicava el tècnic de l'Spar Citylift Girona, Èric Surís, abans de marxar cap a Bembibre passant per Barcelona, Valladolid i Ponferrada.

El Bembibre s'ha passat la primera volta del campionat un graó per sobre dels equips que lluiten per la permanència – Campus, Zamora i Estudiantes – però, al mateix temps, fora del grup dels aspirants a jugar la Copa. Una tranquil·litat per a l'equip d'El Bierzo que es podria haver acabat fa unes setmanes, quan va caure lesionada la canadenca Quinn Dornstadauder. La fins ara jugadora amb millors números de tota la lliga, 14,5 punts i 9,5 rebots gastant molt pocs tirs, no tornarà a jugar més aquesta temporada. Un pal molt dur per al Bembibre que, però, jugant sense Dornstadauder el Bembibre va poder plantar cara al Perfumerías Avenida, perdent de només 12 punts al Würzburg (77-65), i guanyant un partit clau contra l'Estudiantes que els podria haver complicat el futur en cas de derrota. Dos partits que, a més, el Bembibre va jugar sense la substituta de Dornstadauder, la també canadenca Saicha Grant-Allen, que s'estrenarà avui contra l'Spar Citylift Girona (19.00, Teledeporte). «El Bembibre és un equip que últimament està en una molt bona dinàmica, van estar a punt de guanyar a la pista de l'Avenida i venen de fer molt bons partits», avisava Surís, que ha tornat a aprofitar la darrera setmana sense partit de competició europea per treballar amb un equip que ja va oferir una bona molt bona imatge el passat cap de setmana a la pista del Mann-Filter.

L'arribada de Grant-Allen permetrà al tècnic del Bembibre fer servir una rotació més llarga que en els últims partits en què Stanacev, una base macedònia que coneix molt bé la lliga després de passar per Conquero i Cadí, la pivot sueca Gustavsson i la nord-americana Brittany Brown ha jugat molts minuts amb Jovan Pasic, Laura Aliaga i Bineta Ndoye completant l'equip. Sobre el paper, Grant-Allen hauria de tenir un perfil semblant a Dornstadauder, o almenys això han intentat a Bembibre, però sembla que tindrà menys talent ofensiu i arriba a la lliga sense cap experiència en el bàsquet europeu.