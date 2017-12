El Figueres rescindeix el davanter Dani Gómez, un gol en quinze partits

Dani Gómez no jugarà més amb el Figueres després de l'aturada de Nadal perquè ahir la Unió va confirmar que havia arribart a un acord amb el davanter de Cartagena que deixa l'equip entrenat per Chicho Pèlach després d'haver marcat un gol en 15 partits (13 de titular amb un total de 1.063 minuts).

Amb 25 anys, Dani Gómez va ser el fitxatge més sorprenent del Figueres aquest estiu dels empordanesos que, acostumats a treballar bàsicament en el mercat gironí o osonenc, apostaven per portar un davanter amb experiència a Segona B en equips com Cartagena, Oriola, Olímpic de Xativa, Getafe B, Saragossa B o el Coruxo gallec. Un esforç econòmic que no s'ha acabat traduint en gols i que, aprofitant l'aturada de Nadal, s'ha acabat amb la rescissió de contracte del davanter, que ja no tornarà l'Alt Empordà.