Dalmau deixa el filial del Llevant per iniciar una aventura europea

El defensa Albert Dalmau ha posat punt i final a la seva vinculació amb l'Atlètic Llevant, on va arribar-hi fa un parell de mesos per reforçar el filial. El silenc, de 25 anys, es va quedar sense equip a l'estiu després de ser un dels laterals més destacats de Segona B el curs passat amb l'Hèrcules. Després d'uns mesos a l'atur, Dalmau va cinorporar-se al filial del Llevant, a Tercera, on ha jugat 8 partits. Dalmau, amb experiència al planter del Barça, València Mestalla, Cadis, Lugo i Còrdova té previst incorporar-se a un equip europeu de Primera Divisió els propers dies.